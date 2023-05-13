سقوط 3 عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش وأيس فى المرج ومدينة نصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش وايس بالمرج ومدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطوة "- مبلغ مالى).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 2،500 كيلو جرام-فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.