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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 3 عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش وأيس فى المرج ومدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش وايس بالمرج ومدينة نصر. 

تعود الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطوة "- مبلغ مالى).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 2،500 كيلو جرام-فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد الأشخاص أجهزة الأمن بالقاهرة 4 كيلو حشيش قسم شرطة مدينة نصر ثان كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة مدينة نصر