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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن شاب لقي مصرعه غرقا بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة منيا القمح اليوم السبت، التصريح بدفن شاب لقي مصرعه غرقا بمياه بحر مويس أمام عزبة عاصم وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منيا القمح والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " يوسف أ ع " 17 عاما مقيم نطاق منيا القمح جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيامه بالاستحمام بمياه بحر مويس لفظ أنفاسه لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

التصريح بدفن التصريح بدفن جثة بحر مويس شاب لقي مصرعه غرق