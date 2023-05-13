كشف ملابسات مقتل سيدة وابنتها بالمنيرة الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة وابنتها بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وضبط الجاني .

كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم داخل شقة بعقار ملك الأولى .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة جزار مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية أمكن ضبطه , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها ، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن بإستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن وإستولى على "بعض محتويات الشقة، مبلغ مالى، هاتف محمول" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.