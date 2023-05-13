6 ميداليات للبعثه المصرية حصيلة أول يوم لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى بإيطاليا

حقق المنتخب الوطنى لالعاب القوى البارالمبى إنجازا كبيرا فى اليوم الأول لبطولة الجاىزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى تقام فى إيطاليا فى الفترة من 9 وحتى15 من مايو الجارى حيث حصلت البعثه المصرية على عدد 6 ميداليات متنوعه منها 4 ميداليات ذهبية وواحده فضيه وواحده برونزية .

و حصل كلا من اللاعبين محمد كمال في رمي القرص برصيد 49,70 نقطة،وابراهيم بدر فى منافسات رمى الرمح، فيما حقق اللاعب ابراهيم بدر الميدالية الذهبية فى منافسات الرمح والمركز الاول برصيد 29,31 .

وحقق اللاعب كريم محمود عبد. التواب الذهبية الثالثه فى سباق 100 متر عدو، وكانت الذهبية الرابعه من نصيب اللاعب عبد العزيز هاشم فى سباق 100 متر عدو

وحقق اللاعب عبد الرحمن شبيب ميداليتين الاولى الميدالية الفضية فى سباق 400 متر والثانية برونزية سباق 100 متر عدو .وسوف تنطلق منافسات اليوم فى عدد من السباقات ومن المنتظر تحقيق عدد من الميداليات المتنوعه .

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى

وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى