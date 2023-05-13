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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط لصين لسرقتهما الدراجات الهوائية والعقارات بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على لصين لسرقتهما الدراجات الهوائية والعقارات بالمرج. 

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")  حال إستقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر" ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" ، وبحوزته (مقص حديدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه  "4 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" (مالك محل دراجات هوائية"له معلومات جنائية") وبحوزته ( 6 دراجات هوائية).

كما نجحت أجهزة الامن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرمياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه  "4 وقائع" سرقة أُخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات  وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على لص القبض على لصين دائرة قسم شرطة المرج سرقة الدراجات الهوائية