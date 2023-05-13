ضبط لصين لسرقتهما الدراجات الهوائية والعقارات بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على لصين لسرقتهما الدراجات الهوائية والعقارات بالمرج.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر" ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" ، وبحوزته (مقص حديدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه "4 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" (مالك محل دراجات هوائية"له معلومات جنائية") وبحوزته ( 6 دراجات هوائية).

كما نجحت أجهزة الامن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرمياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه "4 وقائع" سرقة أُخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.