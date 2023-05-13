نقل 7 مصابين بطلق خرطوش في مشاجرة لمستشفى الحسينية بالشرقية

استقبل مستشفى الحسينية المركزي اليوم 7 أشخاص مصابين بطلقات خرطوش وجروح قطعية وإصابات متنوعة فى مشاجرة مع عدد من الأهالى بقرية الرواجحية بمركز منشأة أبوعمر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منشاة ابو عمر يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول كل من " محمد ع س" 23 عاما مصابا بطلق خرطوش بالعين و" منصور س ع " 44 بطلق خرطوش بالفخذ الأيسر و" منصور س ع" 46 عاما مصابا بجرح قطعى بالراس و" أحمد س ع " 36 عاما مصابا بطلق خرطوش باليد اليسري و" محمد ب ع " 43 عاما مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى و" أحمد ف أ" 40 عاما مصابا باشتباه كسر باليد اليسري و" عادل ف أ" 37 عاما مصابا بجرح قطعى بفروة الراس وتم تقديم الاسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم وتحويل الثانى والثالث إلى مستشفى الزقازيق العام.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بقرية الرواجحية نطاق منشأة أبوعمر بسبب خلافات على بيع منزل وأرض زراعية وتم التحفظ على عدد من طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابين.