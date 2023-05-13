ضبط مسجلى خطر بتهمة تنفيذ 8 وقائع سرقة سيارات بالوايلي وعين شمس

القى رجال مباحث القاهرة القبض علي مسجلى خطر لقيامهم بتنفيذ 8 وقائع سرقة سيارات بمنطقتى الوايلي وعين شمس.

تعود الواقعة عندما تم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمنطقة الوايلى) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه "5 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"( مالك محل "له معلومات جنائية") .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال إستقلاله سيارة "ملكه" ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك ، الرفع" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه ( 3 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية".وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.