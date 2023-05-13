طلب إحاطة بشأن التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة

تقدمت رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقالت رقية الهلالي، شهدت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا وتطورا كبيرا في هذا الملف، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن أدركت الدولة أهمية هذه المشروعات للاقتصاد المصري ومساهمتها في زيادة الإنتاجية.

واستندت النائبة في طلب إحاطتها إلى الأرقام الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، حول نصيب هذه المشروعات في الناتج القومي، حيث أنها تمثل ما يزيد عن 80 % من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق وتشغل الجانب الأكبر من العمالة في مصر.

وأكدت رقية الهلالي، على أن هناك تحديات عدة تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الراهنة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بدءً من أزمة كورونا وما فرضته من آثار سلبية أدت إلى تحجيم أنشطة الكثير من المشروعات في مصر، مرورًا بالأزمة العالمية الراهنة وما فرضته من ارتفاع في تكلفة مواد الخام ومستلزمات الإنتاج وصولًا إلى التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، والتي تضرر منها الكثير من هذه المشروعات.

وشددت عضو مجلس النواب على أن أصحاب هذه المشروعات في حاجة إلى دعم ومساندة حكومية أكثر من أي وقت مضى لضمان الاستمرارية، مثل حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية، وتأجيل سداد المستحقات المالية.

ولفتت إلى أن تجربة تمويل هذه المشروعات فى مصر كشفت عن وجود عدد من التحديات أهمها ضعف القدرات الفنية والإدارية لدى أصحاب المشروعات، وعدم القدرة على إعداد دراسات جدوى، وخطط عمل ملائمة، بجانب إحجام عدد من البنوك عن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.