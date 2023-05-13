بطريرك الكنيسة السريانية يصل إلى مانشستر.. صور

وصل مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية إلى مطار مانشستر في المملكة المتحدة في زيارة رسولية لتقديس كنيسة السيدة العذراء هناك.

‎وكان في استقبال قداسته في مطار مانشستر عدد من المطارنة: مار أوسطاثيوس أسحق، النائب البطريركي في المملكة المتحدة، ومار ثاوفيلوس قرياقس، رئيس الإكليريكية الملنكارية في كيرالا والنائب البطريركي في أوروبا، ومار أنتيموس ماثيو، مطران منطقة موفاتوبوزا من أبرشية أنكمالي، يرافقهم وفد من الإكليروس.

‎ويرافق قداستَه في هذه الزيارة الرسولية المطران مار خريستوفوروس مرقس، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، والأب الربان أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.



