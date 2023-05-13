من غرفة العمليات.. وكيل تعليم دمياط يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

واطمأن "وكيل الوزارة" الي وصول مظاريف الأسئلة الي جميع اللجان البالغ عددها ١٦٤ لجنة علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة، مشيرا أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية،بناء على توجيهات الدكتورة"منال عوض" محافظ دمياط، بالتأكيد على انتظام العملية الإمتحانية للشهادة الإعدادية والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجراءها بسهولة ويسر.

كما تابع "عبدالرؤوف" سير العملية الإمتحانية والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للغة العربية حيث يؤدى ٣٢١٤٠ طالب وطالبة الامتحانات على مدار ستة أيام تنتهى الخميس ١٨ مايو

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

وأشاد بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدماً الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على الإلتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة،بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير كافة الإمكانات لضبط وإنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

ووجه رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه "عبد الرؤوف" رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان