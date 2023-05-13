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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يقدم احتجاجا للكاف لتغيير موعد مباراة المنتخب وغينيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكلارة القدم "كاف" اليوم بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا.
وقال غرابة، فى تصريحات تليفزيونية: "خاطبنا الكاف مرتين بعد معسكر مارس الماضي لمعرفة موعد ومكان إقامة مباراة غينيا، ولكن لم يتم الرد، وأرسلنا خطاباً لمنتخب غينيا وفوجئنا بالرد أمس بأن المباراة يوم 14 ولديهم مباراة ودية يوم 17 مع البرازيل".

وأضاف غرابة، "أهنئ الأهلي بالفوز على الترجي فهو ممثل مصر فى أفريقيا وله كل الدعم، نهائي دوري الأبطال يوم 11 أو 12 يونيو، سواء كان طرف النهائي الوداد أو صن داونز سيعاني اللاعبون من الإجهاد بسبب السفر للمغرب أو جنوب أفريقيا"

وتابع مدير منتخب مصر، "ندرس الأمر منذ فترة ولدينا عروض لمباريات ودية لم نستقر على موعدها بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة غينيا".

وتابع، "اليوم سنقدم احتجاج رسمى للكاف على موعد مباراة غينيا وخلال يومين أو ثلاثة أيام سيصل الرد".

منتخب مصر غينيا اتحاد الكرة