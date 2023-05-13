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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق  تسبب في وفاة طالب وإصابه آخر بالنزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سائق سيارة لاتهامه بالاصطدام بدراجة نارية مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر أعلى الطريق 15 يوما علي ذمة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر (مقيم بذات العنوان) بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية "قيادة الأول" بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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