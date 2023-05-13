بمشاركة 105 لاعبين ..انطلاق فعاليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بالغردقة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، عبر القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيا بعنوان "انطلاق فعاليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بمدينة الغردقة".

بمشاركة 105 لاعبين انطلقت فعاليات وتصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بمدينة الغردقة التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

البطولة شهدت مشاركة عدد من ممثلي 11 دولة حول العالم، هي مصر والتشيك واليونان والمجر وزيمبابوي وكازاخستان والكويت والسعودية وتونس وأوكرانيا ومونتينجرو.

وتستضيف مدينة الغردقة 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية خلال الفترة من الثامن حتى الخامس عشر من مايو الجاري، هي بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وتصفيات كرة الماء الشاطئية وبطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية.

وذكر التقرير، أن اختيار مدينة الغردقة جاء باعتبار أنها تعد من أفضل الوجهات السياحية لإقامة البطولات العالمية بها، بهدف تنشيط السياحة المصرية حول العالم.

ويأتي تحديد مصر كوجهة لتنظيم مهرجان الألعاب الرياضية المائية تأكيدا على العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصري، مع حرصه على التعاون وإسناد تنظيم فعالياته الدولية لمصر ثقة في الإمكانيات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها.

