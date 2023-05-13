اليوم.. منتخب مصر يواجه قيرغيزستان في افتتاح كأس العرب للكرة الشاطئية

يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم السبت، نظيره منتخب قيرغيزستان، في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في السعودية



تنطلق مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره قيرغيزستان في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



وقال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، إن فريقه وصل إلى السعودية قبل انطلاق بطولة كأس العرب بخمسة أيام. وتابع مصطفى لطفي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة: واجهنا المنتخب السعودي وديا في مباراتين قبل أيام قليلة، وظهر اللاعبون بمستوى مُرضٍ للجهاز الفني، وحققنا استفادة فنية كبيرة من مباراتي المنتخب السعودي الشقيق.



وأضاف: بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية ستكون قوية جدا، في ظل مشاركة العديد من المنتخبات القوية ولكننا جاهزون بقوة لكل المباريات وسننافس على اللقب.



واستطرد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية:" أقمنا معسكرا في الإسكندرية استعدادا للبطولة وخضنا خلاله مباريات ودية كان أبرزها أمام المنتخب الإماراتي الشقيق".