الانتخابات الرئاسية التركية 2023.. كيف سيكون المشهد الانتخابي ومن المرشحون للمنصب الرئاسي؟

يأمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في البقاء على رأس الطاولة فيما من المتوقع، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، أن يكون السباق الأقرب في التاريخ الانتخابي الأخير للبلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة بولتيكو الأمريكية، بعد عقدين في السلطة، من شأن فوز أردوغان أن يعزز رؤيته لمستقبل البلاد، فضلًا عن النظام الرئاسي الذي بشر به.

على المسرح الدولي، كان أردوغان يلعب دورًا بارزًا في موضوعات مثل الحرب في أوكرانيا ومن يجب أن ينضم إلى الناتو، لكنه يواجه أيضًا مخاوف محلية، مثل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، والتضخم المتصاعد، وانتقاد تعامل الحكومة مع الزلازل المميتة في فبراير، والتي دمرت مساحات شاسعة من البلاد.

في غضون ذلك، يتكون تحالف المعارضة الرئيسي من مزيج انتقائي من ستة أحزاب سياسية، وأولًا وقبل كل شيء، يعني فوزهم العودة إلى نظام الحكم البرلماني.

وتشمل المخاوف التي تلوح في الأفق كيف سيتم التصويت بالضبط في منطقة الزلزال، وكيف سيتم مراقبة التصويت، وما إذا كان أردوغان سيتنازل ويتنحى إذا خسر.

كيف سيكون المشهد الانتخابي؟

سيتوجه حوالي 61 مليون ناخب من جميع أنحاء 87 دائرة انتخابية في تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 14 مايو.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون حوالي 3.4 مليون ناخب مؤهل في الخارج - 1.5 مليون منهم في ألمانيا وحدها - قد أدلوا بأصواتهم بالفعل.

مراكز الاقتراع ستفتح في الساعة 8 صباحًا يوم الانتخابات وتغلق في الساعة 5 مساءً، وفي الساعة 9 مساءً، يمكن لوسائل الإعلام أن تبدأ في إعداد التقارير، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج غير الرسمية في الظهور في منتصف الليل تقريبًا.

ويمكن أن تتضح الصورة يوم الإثنين، وقد يكون هناك إعلان فوز إذا فاز أحد المرشحين، على الرغم من أن النتائج الرسمية من المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد قد تستغرق بضعة أيام.

وإذا لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فسوف تعقد جولة ثانية بين المرشحين الرئيسيين يوم الأحد 28 مايو، وإذا حدث ذلك، فسيتم إجراء التصويت في الخارج في الفترة من 20 إلى 24 مايو.

من يترشح للبرلمان؟

من بين 26 حزبا وخمسة تحالفات في بطاقة الاقتراع، ها هم المرشحون الرئيسيون:

تحالف الشعب: يمثل الأغلبية البرلمانية الحالية، ويتألف التحالف من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف، وحزب الوحدة العظمى الإسلامي والقومي المتطرف، وحزب الرفاه الإسلامي الجديد

تحالف الأمة: المعروف أيضًا باسم "طاولة الستة"، وهو تحالف المعارضة الرئيسي يجمع بين مجموعة متباينة من الأيديولوجيات، تركز جميعها على إعادة النظام البرلماني للبلاد، فضلًا عن التعهدات بخفض التضخم بسرعة، وزيادة دخل الفرد، إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلدانهم، واستئناف المحادثات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويضم التحالف حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط (CHP)، والحزب الصالح (IYİ) القومي المتشدد، وحزب الديمقراطية والتقدم من يمين الوسط، وحزب المستقبل - وكلاهما بقيادة المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، والحزب الديمقراطي وحزب السعادة.

بينما سيظهر الحزب الصالح على بطاقة الاقتراع، سيخوض جميع أعضاء التحالف الآخرين تحت راية حزب الشعب الجمهوري.

تحالف العمل والحرية: يتكون هذا التحالف ذو الميول اليسارية من الناحية الفنية من حزب اليسار الأخضر (YSP) وحزب العمال التركي (TIP).

ومع ذلك، يتباهى الحزب الاشتراكي اليمني نفسه بمرشحين من أربعة أحزاب مختلفة، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد (HDP) - وهو ثالث أكبر حزب معارض في البلاد.

ولا يقدم حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) مرشحين للبرلمان باسمه بسبب دعوى قضائية معلقة قد تؤدي إلى إغلاقها.

من يترشح لمنصب الرئيس؟

رجب طيب أردوغان: المرشح المشترك لتحالف الشعب، حملة أردوغان أكدت رؤيته لـ "قرن تركيا"، حيث عرضت المشاريع التي تحققت طوال سنوات حكمه، فضلًا عن خطط إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل.

وإذا فاز، فستكون هذه هي الولاية الثالثة لأردوغان، والتي تتعارض من الناحية الفنية مع دستور تركيا.

كمال كليجدار أوغلو: المرشح المشترك لتحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، هو المنافس الرئيسي لأردوغان، ولقد تلقى كليجدار أوغلو دعمًا مفتوحًا من حزب الشعوب الديمقراطي، وهو يعمل على أساس العدالة والمساءلة، واعدًا بعكس العديد من سياسات أردوغان، وتوطيد سلطته تحت الرئاسة، وإحضار الربيع للبلاد.

على الرغم من وصفه في كثير من الأحيان بأنه معتدل الأخلاق، إلا أنه من المعروف أيضًا أن البيروقراطي السابق يرفع من حدة الخطاب عند انتقاده "حكم الرجل الواحد" لأردوغان.

سنان أوغان: عضو سابق في حزب الحركة القومية، والمرشح الأخير هو المرشح القومي من تحالف الأجداد اليميني.

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يفوز، يمكن لأوغان تحويل بعض الأصوات القومية، خاصةً عن أولئك الذين وجدوا أن الحزب الصالح قد تحول قريبًا جدًا من الوسط وحزب الحركة القومية بعيدًا جدًا عن اليمين، كما يدعم أوغان إعادة البلاد إلى النظام البرلماني.

كيف تحسب الاصوات؟

وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، بمجرد إغلاق الاقتراع، يتم الإشراف على فرز الأصوات في كل صندوق اقتراع من قبل لجنة مكونة من أربعة إلى سبعة أشخاص، ويُسمح أيضًا للمتطوعين والمواطنين المسجلين بالمراقبة.

ويتم بعد ذلك فتح كل بطاقة اقتراع فردية وعرضها على اللجنة ثم قراءتها بصوت عالٍ، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا.