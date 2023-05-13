الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شابين جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "بلاطة" في نابلس

السبت 13/مايو/2023 - 10:18 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استشهاد شابين فلسطينيين، جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "بلاطة" في محافظة "نابلس"، الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن هناك إصابات أخرى خطيرة، وتعمل الطواقم جاهدة من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات، ولكن قوات الاحتلال منعت دخول مركبات الإسعاف للمخيم، وإسعاف المصابين، واستهدفتهم بشكل مباشر، قبل أن تنسحب من المخيم وتتمكن الطواقم من العمل.

وكانت قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنا داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه، وإلا ستعمل على تفجيره.

يأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمدينة نابلس وضواحيها، ولباقي محافظات الضفة الغربية، يتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.