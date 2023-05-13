فرقة قصر ثقافة أسيوط للمكفوفين تقدم "لما طلعت روحي"

قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للمكفوفين العرض المسرحي " لما طلعت روحي" والتي تقام يومياً على مسرح قصر ثقافة أسيوط في السابعة مساءاً حتى ٢٠ مايو ٢٠٢٣م.

العرض المسرحي تأليف مصطفى حمدي، ومن اشعار الأديب محمد ابو زيد، ديكور وملابس الفنان حمدي قطب، تصميم إضاءة الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط ، استعراضات اسلام مصطفى، ألحان عبد الباري عبد العزيز، والمخرج المنفذ جرجس سيدهم العرض المسرحي بطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح ومن إخراج الفنان محمود عيد.

العرض يروي قصة إنسان طلعت روحه وبدأ يسكن جسده أرواح أخرى تتفاعل على حسب ما تفعله في الحياة والموت هو الحقيقة الوحيدة بينما تأتي زوجته وتوضح له انه لابد أن يكون نفسه وشخصيته فقط دون أن يتخبط او يرتبط بأرواح أخرى.