بالصور.. فحص مستمر للنخيل في نويبع لمكافحة "التسوس"

زار فريق عمل من الإدارة الزراعية بمدينة نويبع بقيادة وإشراف المهندس أحمد رشاد مدير الإدارة والمشرف العام على خليج العقبة وطابا، اليوم السبت، عددا من المزارعين بمنطقة واسط والديونة حيث جرى تفقد وفحص أشجار النخيل ، كما جرى ارشاد المزارعين وتوجيههم لأهمية اجراء الفحص الدوري للنخيل وتوعيتهم بكيفية الوقاية من أضرار سوسة النخيل .

وتأتي الزيارة لمزارع النخيل والمتابعة المستمرة مع المزارعين لضمان خلو المزارع من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والسيطرة عليها في حال ظهور أي إصابات، حيث يهتم بعض المزارعين فقط بالرش بالمبيدات للوقاية من السوسة، والمبيد جزء من الوقاية، وهناك العديد من العمليات الزراعية الهامة لابد من تنفيذها، من ضمنها تقليع فسائل النخيل أولاً بأول وعدم تركها متزاحمة والرش مباشرة وتعفير ملاثيون، والترديم حول جذع النخلة وسد الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري مما يجعل المنطقة رطبة وتسهل دخول السوسة، وإزالة الطواعين ثم الرش مكانها والتعفير بملاثيون بودر وملء مكانها بتراب جاف أو رماد أو رمل.

كما فحص الفريق أشجار الرمان والزيتون وتوصية المزارعين بالاهتمام بعملية التقليم والانتظام فى عملية الرى نظرا لبدء موسم التزهير ، وقد شارك فى العمل كل من المهندس إسلام الشافعى والمهندس محمد صلاح والمهندس محمد عبد الله.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على التواجد الدائم فى المزارع المختلفة بقرى ووديان محافظة جنوب سيناء ، وبرعاية كريمة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات من الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء للاهتمام بالتواجد بين المزارعين ومتابعة الزراعات لديهم وتوجيه النصح والإرشاد اللازم لهم من أجل الحصول على أفضل إنتاج وزراعات .

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