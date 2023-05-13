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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائقين نقل بتهمة إلقاء المخلفات بطريق السويس القديم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بحبس سائقين  سيارتين نقل  لقيامهما بإلقاء المخلفات بطريق السويس القديم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما  تمكنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس القديم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول من ضبط (قائدى سيارتين نقل، مقيمان بمحافظة الدقهلية)،  حال قيامهما بإلقاء مخلفات بناء بالطريق العام.
وبمواجهتهما أيد ما سبق وتبين إنتهاء تراخيص إحدى السيارتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام والمحاور المرورية المستخدمة مما يشوه المظهر الجمالى ويؤثر على سيولة الحركة المرورية.

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