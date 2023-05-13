اليابان تشدد الأمن في مدينة "هيروشيما" قبيل انطلاق قمة السبع الشهر الحالي

السبت 13/مايو/2023 - 09:48 ص

شددت السلطات اليابانية إجراءاتها الأمنية في مدينة "هيروشيما" الواقعة جنوب غرب البلاد استعدادا لاستضافة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في 19 من الشهر الحالي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ أنه سيتم فرض قيود على حركة المرور في بعض شوارع المدينة قبيل انطلاق القمة وأثنائها وبعدها، وسيتم إغلاق بعض المدارس والمصانع والأعمال التجارية بشكل مؤقت؛ فيما تقوم مركبات الشرطة، التي تم نشرها من أنحاء مختلفة من البلاد، بدوريات في الشوارع.

وعززت السلطات، التدابير الأمنية حول متحف هيروشيما التذكاري للسلام، الذي يوثق الهجوم النووي الذي تعرضت له المدينة في الحرب العالمية الثانية من أمريكا، والذي من المتوقع أن يقوم قادة دول مجموعة السبع بزيارته.

ومن المتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا على رأس جدول أعمال القمة، وكذلك سبل خفض عدد الأسلحة النووية.