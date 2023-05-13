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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يثني على موقف إسبانيا الداعم لأوكرانيا

بايدن
بايدن
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أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على موقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الداعم لأوكرانيا.
وكان بايدن التقى أمس /الجمعة/ برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في البيت الأبيض؛ لمناقشة مجموعة من التحديات والاهتمامات المشتركة التي تواجه العلاقات الثنائية علاوة على القضية الأوكرانية
وقال بايدن - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة وإسبانيا وقعتا اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، معربا عن شكره للسماح بتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في إسبانيا، حيث رفعت البحرية الأمريكية عدد سفنها الحربية من أربع إلى ست مدمرات. 
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني على وحدة مواقف بلاده مع الولايات المتحدة والحلفاء بشأن إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا.. مشددا على دعم بلاده الكامل لكييف، كما دعا إلى احترام القانون الدولي ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

بايدن الولايات المتحدة إسبانيا