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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين بحوزتهما 22 كيلو حشيش بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، تجديد حبس شخصين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش في منطقة المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 22 كيلو حشيش بمنطقة المرج.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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