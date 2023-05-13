الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم "بلاطة" ووقوع اشتباكات عنيفة مع سكانه

السبت 13/مايو/2023 - 09:20 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مخيم "بلاطة" الواقع شرق محافظة نابلس، في شمال الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، فيما يبدو لتنفيذ عملية اعتقال أو اغتيال.

وقال شهود عيان "إن قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا المنزل الكائن في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة للغاية مع سكان المخيم"، وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل "المخيم"، فيما ينذر بوقوع مجزرة.

يأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال باستمرار بحق المدن الفلسطينية، يتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.