"الخارجية الفلسطينية" ترحب "بإعلان جدة" الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

السبت 13/مايو/2023 - 09:15 ص

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "بإعلان جدة" الذي وقع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الوزارة - في بيان صحفي - عن أملها بأن يكون هذا الاتفاق وما انبثق عنه فاتحة خير وأساسا لعودة الأمن والاستقرار والازدهار للسودان الشقيق.