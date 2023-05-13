ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الخارجية الفلسطينية" ترحب "بإعلان جدة" الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

إعلان جدة
إعلان جدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "بإعلان جدة" الذي وقع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت الوزارة - في بيان صحفي - عن أملها بأن يكون هذا الاتفاق وما انبثق عنه فاتحة خير وأساسا لعودة الأمن والاستقرار والازدهار للسودان الشقيق.

السعودية إعلان جدة السودان القوات المسلحة السودانية الخارجية الفلسطينية