رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "بإعلان جدة" الذي وقع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت الوزارة - في بيان صحفي - عن أملها بأن يكون هذا الاتفاق وما انبثق عنه فاتحة خير وأساسا لعودة الأمن والاستقرار والازدهار للسودان الشقيق.
بوابة العرب
"الخارجية الفلسطينية" ترحب "بإعلان جدة" الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "بإعلان جدة" الذي وقع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "بإعلان جدة" الذي وقع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية.