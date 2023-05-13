تشريح جثة شاب لقي مصرعه علي يد جارة بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم اليوم السبت تشريح جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته بطلق خرطوش علي يد حارة بسبب خلافات بينهما.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول حماده ف م 35 سنة مقيم مركز ديرب نجم مصابا بطلق خرطوش بمنطقة البطن وتوفى بعد ساعات من وصوله متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب على يد جاره بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفه التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.