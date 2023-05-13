أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 198 ألفا و260 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

السبت 13/مايو/2023 - 08:39 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 198 ألفا و260 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و751 دبابة و7 آلاف و307 من المركبات المدرعة و3 آلاف و95 من النظم المدفعية و561 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و314 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و11 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 402 من المعدات الخاصة و2665 طائرة مسيرة وإسقاط 970 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.