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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تشن 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية - في بيان لها - أن القوات الأوكرانية نفذت خمس ضربات صاروخية على أنظمة الدفاع الجوي الروسية، بالإضافة إلى إسقاط 22 طائرة بدون طيار روسية، فيما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية مركزي قيادة لروسيا وثلاث مناطق ارتكاز للقوات الروسية ومستودع ذخيرة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.
وأوضحت أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية على العمليات العسكرية على محاور باخموت وأفديفكا ومارينكا وليمان.. مشيرة إلى أن باخموت ومارينكا تعتبران بؤرة الأعمال العسكرية.
ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الروسي نفذ 7 ضربات صاروخية و49 غارة جوية وأطلق 81 قذيفة مستخدما أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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