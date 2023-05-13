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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بدونيتسك جراء قصف أوكراني

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك وضواحيها وتم تسجيل أكثر من 280 قذيفة، متسببة بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين.
وأفاد المكتب - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - بأن الهجمات وقعت على دونيتسك في مقاطعات كييفسكي، كيروفسكي، كويبيشيفسكي، بتروفسكي، بلاجوداتني، فلاديميروفكا، جولموفسكي، جورلوفكا، ميكيفكا، ستارومايورسكي، ستاروملينوفكا، ياسينوفاتايا.
وأشارت سلطات دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، إلى أن نظام كييف قصف أراضي الجمهورية 49 مرة، وأطلق 198 مقذوفا من عيارات مختلفة.

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