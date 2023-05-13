أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13 مايو 2023

السبت 13/مايو/2023 - 08:40 ص

واصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري ، استقراره اليوم السبت في البنوك الحكومية والتحارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

و سجل متوسط سعر العملة الخضراء بالبنك المركزي اليوم السبت نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي)، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير و الاسكان سجل سعر الدولار اليوم ، 85 و30 جنيها للشراء ، و و95 و30 جنيها للبيع،و في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك الاسكندرية إلى 85 و30 جنيها للشراء ، و 95 و30 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، و في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.