ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض كبير .. أسعار الذهب اليوم السبت 13 مايو 2023

ذهب
ذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي وفقد سعر الجرام 20 جنيها  ليصل إجمالي تراجع سعر المعدن الأصفر في يومين 110 جنيهات لدي محلات الصاغة.
وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2410 جنيه للبيع ، بيما بلغ سعر كيلو الذهب 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.822 مليون جنيه للشراء.
ووصل سعر عيار 18 نحو 2071 جنيه للبيع و 2079 جنيه للشراء و أوقية الذهب 58.503 ألف جنيه للبيع و 85,658 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2769 جنيه للبيع و 2803 جنيه للشراء بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 19.040 الف جنيه للبيع و 19,280 الف جنيه للشراء .
واخيرا وصل سعر عيار 14 الادني قيمة نحو 1627 جنيه للبيع و 1647 جنيه للشراء .

 

اسعار الذهب في مصر المعدن الاصفر سعر الجنيه الذهب سعر كيلو الذهب