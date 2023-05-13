انخفاض كبير .. أسعار الذهب اليوم السبت 13 مايو 2023

السبت 13/مايو/2023 - 08:39 ص

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي وفقد سعر الجرام 20 جنيها ليصل إجمالي تراجع سعر المعدن الأصفر في يومين 110 جنيهات لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2410 جنيه للبيع ، بيما بلغ سعر كيلو الذهب 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.822 مليون جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 2071 جنيه للبيع و 2079 جنيه للشراء و أوقية الذهب 58.503 ألف جنيه للبيع و 85,658 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2769 جنيه للبيع و 2803 جنيه للشراء بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 19.040 الف جنيه للبيع و 19,280 الف جنيه للشراء .

واخيرا وصل سعر عيار 14 الادني قيمة نحو 1627 جنيه للبيع و 1647 جنيه للشراء .