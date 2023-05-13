برلماني : إدراج النظام الانتخابى بأولى جلسات الحوار الوطني يثري الحياة الحزبية

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان أن إدراج النظام الانتخابي في فى مقدمة القضايا التي سيتم مناقشتها بالجلسات الأولى للجان الأسبوع المقبل بمثابة دليل قاطع على حرص ادارة الحوار الوطنى والمشاركين فيه على اثراء وتقوية الحياة الحزبية وتهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، خاصة أنها تعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين والتي تحتاج لوقت أكبر في تناولها والاستماع لكافة الآراء حولها حتى التمكن من تقريب وجهات النظر.

وأكد " مسعود " فى بيان له أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني تمثل نقلة نوعية كبيرة ونقطة انطلاق لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية في صناعة المستقبل نحو الجمهورية الجديدة مشيدة بالحرص الحقيقى من ادارة ومجلس امناء الحوار الوطنى على استيعاب كافة الأراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء.

وأعرب المهندس أمين مسعود عن ثقته التامة فى قدرة المشاركين فى الحوار الوطنى على التوافق حول أفضل النظم الانتخابية التى تتناسب مع المجتمع المصرى وتكفل مشاركة واسعة وكبيرة فى مشاركة المصريين فى الحياة السياسية المصرية مؤكداً على ضرورة مهمة إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة جميع المواطنين لحقوقهم السياسية .

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات.