لطلاب الثانوية العامة| 8 طرق تساعدك على التركيز بشكل أفضل

عندما تبدأ الامتحانات يشعر طلاب الثانوية العامة بالقلق والتوتر الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التركيز أثناء استذكار دروسهم، ويؤثر ذلك بشكل سلبي على تحصيلهم الدراسي وعلى استيعابهم للدروس، وبالتالي في أدائه الامتحانات، ولحل هذه المشكلة، تستعرض جريدة «البوابة نيوز» خلال هذا التقرير، نصائح لمساعدة الطلاب على التركيز أثناء المذاكرة

- نصائح لطالب الثانوية العامة للتحصيل الجيد



جدول لمراجعة المادة



على الطالب أن يضع لنفسه جدول يحوي بالتفصيل أوقات مراجعة المادة، وذلك حتى يتم المذاكرة أول بأول دون أن تتراكم قبل موعد الامتحان، مما يساعد الطالب على مذاكرة المادة جيدًا ويستوعبها بشكل جيد.

تخصيص غرفة هادئة



من الأفضل تجنب الأماكن التي تعمل على تشتت الانتباه، والتواجد في أماكن تتسم بالهدوء والتهوية الجيدة، لكي يستطيع الطالب التركيز أثناء مراجعة المادة الدراسية.

استخدام المخططات

بعض الطلاب أثناء المذاكرة يقومون بالتخطيط بقلم ملون أو قلم عادي على المعلومات الهامة أثناء المذاكرة لتذكرها عند تأدية الامتحان.

التدريب على الامتحانات القديمة

ومن أكثر الطرق الهامة للاستعداد للامتحانات، هو التدرب على حل الامتحانات القديمة، حيث يقوم الطالب بمراجعة وحل كل الامتحانات السابقة، مما يقلل من رهبة الطالب من الامتحانات والشعور بالقلق والتوتر ويستعد لتأدية الامتحان.



فترات راحة منتظمة



أوضحت الدراسات أن فترات الراحة المنتظمة تساعد الطلاب فى الحفاظ على المعلومات لفترة طويلة، لذلك ينصح بالحصول على قسط من الراحة.

تناول وجبة خفيفة



الوجبات الغذائية السريعة تؤثر بالسلب في المقام الأول على صحة الإنسان مما يقلل نسب التركيز والتحصيل الدراسي، واستبدالها بوجبات خفيفة تساعد على التركيز، مثل الأسماك والمكسرات والبذور والزبادي والتوت.

شرب الكثير من الماء

شرب الماء له فوائد لا تعد ولا تحصى ويفضل عند مراجعة المادة الدراسية قبل الامتحان تناول الكثير من الماء، والذى بدوره ينشط العقل ويجعله يعمل في أفضل حالاته، لذلك ينصح بشرب الماء خلال مراجعة المادة وأيضًا يوم الاختبار.

شرح الإجابات لأفراد الأسرة

يفضل حينما ينتهي الطالب من المذاكرة ويريد مراجعة المادة الدراسية عليه الاستعانة، بأحد أفراد الأسرة لطرح بعض الأسئلة حول المادة على الطالب، الذى بدوره يشرح له الإجابة، مما يساعده على التأكد من فهمه للمادة.