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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة: مدينة باخموت الأوكرانية لم تسقط في أيدي الروس

جون كيربي
جون كيربي
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قلل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، من أهمية التصريحات الروسية بأن القوات الأوكرانية تخسر مساحات كبيرة من مدينة باخموت، الواقعة في أوبلاست دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وقال كيربي وفقا لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة إن "باخموت لم تسقط في أيدي الروس"، مضيفًا أن القوات الأوكرانية "ما زالت تدافع بشجاعة عن باخموت".
وأوضح أن مدينة باخموت، والتي تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قتال عنيف منذ شهور، "لا تزال منطقة متنازع عليها".

الولايات المتحدة مدينة باخموت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي