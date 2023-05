بعد خلل الفيس بوك| خبير أمن معلومات يحذر بشأن طلبات الصداقة.. تعرف على خطوات إلغاء الأدد.. والتفاصيل الكامل للتحديث الجديد.. وأبرز تعليقات المستخدمين الساخرة

تعرض موقع الـ«فيسبوك» منذ صباح أمس، بما أطلق عليه الكثير من رواد السوشيال ميديا بـ«عطل فني» أدى لإرسال طلبات صداقة تلقائيًا للأشخاص الذين قاموا بزيارة ملفاتهم الشخصية على المنصة في حين يراه البعض الآخر تحديثًا جديدًا لضمان الخصوصية.

ولكن على مدار يوم أمس الجمعة، تفاجئ جميع مستخدمي فيسبوك في مصر بمشكلة كبيرة وضعتهم في موقف محرج لاسيما أولئك الذين يتفقدون حسابات الآخرين سرًا، وبمجرد زيارة صفحة الكراش الشخصية عبر تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية يصل إشعار للحساب الذي تمت زيارته بأن ذلك الشخص الذى زار بروفايله أرسل إليه طلب صداقة ولكنه في الحقيقة لم يقوم بذلك.

خبير أمن المعلومات يحذر بشأن طلبات الصداقة

بعدما تعرض موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لخلل فني، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين، وذلك بمجرد دخولك إلى حساب شخص آخر. عمد الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، بتوجيه تحذير لرواد موقع "فيسبوك"، بشأن طلبات الصداقة التي حدثت جراء العطل الذي ضرب التطبيق قبل عدة ساعات.

وقال الدكتور محمد الجندي عبر صفحته على "فيسبوك": «خلى بالك لو جالك طلب صداقة حاليا من الفيسبوك وخصوصا لو حد ما تعرفوش، فخد بالك دي مشكلة أو عطل فني حاليا في الفيسبوك، أي حد بيدخل على البروفايل بتاعك أو بيتصفح People You May Know أو شاف البروفايل وظهر زر الإضافة، بتلاقي الفيسبوك بعتله إضافة للأصدقاء تلقائيا بدون ما تطلب».

وتابع: «غالبا فيسبوك ستحل المشكلة قريبا لكن احذر حاليا من الإضافات الغير مفهومة وغالبا هاتعمل مشاكل لناس كتير الفترة دي لمجرد انك تدخل عند حد حتى لو بالصدفة».

خطوات إلغاء طلب صداقة على فيسبوك

عند استقبال طلبات صداقة من أشخاص مجهولين بالنسبة لك، مما يشعرك بالإزعاج، خصوصًا إذا لم يكن بينكم أي أصدقاء مشتركين، لذلك إذا أرسلت طلب صداقة لأحد الأشخاص بسبب مشكلة ما واجهت الفيس بوك أو عطل فني، فيمكنك إلغاء طلب الصداقة وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- اضغط على علامة البحث في أعلى الموجز لديك.

2- اكتب اسم الشخص الذى قمت بإرسال طلب صداقة إليه.

3- انتقِل إلى ملفه الشخصي عن طريق تحديد اسمه عند ظهوره.

4- اضغط على ايقونة طلب الصداقة لإلغائه.

يشار إلى أنه إلى الآن لم يوجه فيس بوك أي بيان حول هذا الخلل، لذا يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أى خلل أو مشكلة فى استخدام تطبيق فيس بوك، من خلال الاتصال بفريق الدعم الفنى للحصول على المساعدة اللازمة في حل المشكلة.

تعليقات المستخدمين الساخرة

أثارت مشكلة الفيس بوك سخرية عدد كبير من المستخدمين، وكما هو المعتاد على الشعب المصري بخفة دمه وتلقائيته بالتعامل والتصدي لتلك الأزمات، وذلك بعدما تبين لعدد من المستخدمين إرسال طلبات صداقة تلقائيًا للأشخاص بمجرد دخولهم على صفحاتهم الشخصية.

وفي السطور التالية، تعرض جريدة «البوابة نيوز» تعليقات مستخدمي الفيسبوك على العطل الذي لحق به وتسبب في إرسال طلبات الصداقة تلقائيًا:

لما اكون فاتحه اكونت ومعرفش حكايه الابديت الجديد

الفيس: pic.twitter.com/lX4oCp5Xxx — 🤡 (@urfavbasssant) May 12، 2023

الناس بتكراش ع بعض ف صمت وبتراقب اكونتات بعض من غير م يعرفوا



مارك بعد م عمل الابديت الجديد: pic.twitter.com/N94lgF4Rfc — SUGARR🇵🇸 (@_____sugaar) May 12، 2023

نخلي بالنا ان الابديت الجديد انك لو دخلت اي اكونت فيسبوك مش عندك بيبعتله طلب صداقه تلقائي من غير متعرف الفيسبوك بيقدم ضحك والله 😂😂😂 pic.twitter.com/7u2p9lZSIm — Radwan Younes (@RadwanYounes7) May 12، 2023