الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى في غزة

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي، الذي طال مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن أضرارًا جسيمة لحقت بأقسام المستشفى، نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمحيطه، كما تسبب القصف بحالة من الهلع والخوف، في صفوف المرضى، وهدد حياتهم بالخطر.

من جانبها قالت الأطقم الطبية: إن سبعة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، أصيب أربعة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال، بينهم شاب وصفت جروحه بالخطيرة، بعد اقتحام مخيم العروب بمدينة الخليل، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مدينة بيت لحم، وصفت جراحه بالخطيرة.