بركلات الترجيح.. الهلال يتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه

توج فريق الهلال، مساء أمس الجمعة، بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه من البطولة، بعد فوزه على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح.

وفاز الهلال على الوحدة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الهلال، متأخرًا في النتيجة بهدف حتى الدقيقة 98، حيث نجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول متفوقًا بهدف سجله اللاعب كريم يودا في الدقيقة 35 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس عبدالله المعيوف لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، دخل زعيم آسيا باحثًا عن هدف التعادل، حتى جاء موعد التسجيل عن طريق المدافع علي البليهي بهدف قاتل في الدقيقة 98 بالوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية، التي سيطر عليها التعادل أيضًا ليحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء، بعدما أهدر مصعب الجوير لاعب الأزرق ركلة جزاء في الدقيقة 96 بالشوط الإضافي الأول.

وفي ركلات الترجيح، حسم الهلال التتويج باللقب العاشر في تاريخه من كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل للزعيم صالح الشهري ومصعب الجوير وعبدالله الحمدان وناصر الدوسري وسعود عبدالحميد وعبدالله المعيوف، بينما سجل للوحدة عبدالإله بخاري وأوسكار دوراتي وفيصل فجر ويحيى النجعي وعلي مكي وأمير كردي.