تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 13 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

تشعر أن بداخلك طاقة هائلة ولكن سرعان ما تنفد هذه الطاقة مع أول مهمة تقوم بها. الانفعال والإحباط المتزايد قد يبعدانك عن الأصدقاء، والأطفال، وشخص مهم بالنسبة لك. في ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسة بعض التمارين كاليوجا أو الأيروبيكس.

برج الثور

برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخبرة وانطلق في استثماراتك بشجاعة. ناقش بعض المواضيع الحساسة والعالقة مع الحبيب وتوصلا إلى حلول إيجابية. أنظر إلى الأوضاع من حولك بطريقة إيجابية لتشعر بالطمأنينة.

برج الجوزاء

أنت شخص غيور جدا وخاصة اليوم. هذه الغيرة تؤدي إلى تدهور علاقتك العاطفية، بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك حاول أن تتجنبها من خلال التقرب والتواصل مع الحبيب. هذا هو الوقت الأنسب لتبذل جهودك كي تحول المساوئ إلى مزايا. التصالح أفضل بكثير من البعد والغضب.

برج السرطان

لا يمكنك الحصول على أي نتيجة إيجابية إذا تابعت الاتكال على الآخرين. عليك أن تثق في قدراتك وتعتمد على نفسك. ابتعد عن العناد واستمع إلى ما يقوله الحبيب فقد يكون على صواب. إحذر من الانفعال ولا تتفوه بكلام قاس قد يجرح المحيطين بك.

برج الاسد

توقع اليوم سماع بعض الأخبار السارة التي تتعلق بأوضاعك المالية. ربما تحصل على علاوة في العمل. يجب أن تتحكم في رغبتك في البكاء اليوم. ربما تطرأ بعض التغيرات على حياة صديقة لك وتنتظر دعمك ومساعدتك. يجب أن تستمع اليوم إلى غيرك بدلا من أن تقدم النصائح. يجب أن تسيطر على نفسك وعلى أعصابك بقدر الإمكان.

برج العذراء

لا تزال تفتقد إلى الحصانة والحماية وقد تفشل في إكمال عملك وربما تتعرض لاتهامات عشوائية أو لتراجع في حياتك المهنية. تواجه رأي شريك أو شخص غريب بشكل استفزازي فكن حذرا. تكثر التحديات على مختلف الأصعدة الناشطة في حياتك سواء كانت دراسية أم عاطفية أم مهنية أم اجتماعية. تشعر بثقل المسؤوليات وتكون جميع تحركاتك تحت الأضواء فلا تقف مكتوف اليدين بل سارع إلى التحالف وطلب المساعدة.

برج الميزان

ستكتسب اليوم خبرات جديدة في مجال العمل، وربما تعرف بعض المعلومات من بعض الأشخاص بشكل دوري أو من خلال التليفزيون أو الإنترنت. ربما تفكر في الأمر بجدية وتقوم بالتسجيل في بعض الدورات التدريبية التي تتعلق بمجال العمل. تفهم كل ما تقرأه ولذلك ستتقدم بشكل سريع وغير مسبوق في العمل.

برج العقرب

تحتل الشؤون المالية واجهة اهتماماتك وتكون في سباق مع الوقت. تكثر المشاغل والأعمال والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشهد فترة من الديناميكية والاتصالات الغنية والصدف المفاجئة، والتي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

برج القوس

تحضر اليوم عيد ميلاد أو حفل زفاف تلتقي فيه ببعض الأصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت طويل. تشعر بتحسن في حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم. ستعرف بعض الأخبار الجديدة منهم. هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إلي مساعدتك.

برج الجدي

تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نسبي، ولهذا السبب ستشكو بعض التأخير في الانطلاق، وربّما تستاء من رؤيتك تقدّم الآخرين. تعاني تراجعا بسيطا في حياتك العاطفية. تستعيد تفاؤلك أواخر اليوم وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب وتطمئن هواجسك، وتعطي صورة حسنة ويتكون لدى الحبيب انطباع بأنك مستعد لأي شيء في سبيل حماية الروابط ودعمها.

برج الدلو

يوم جميل يساعدك على الدخول في مشروعات جديدة مع أشخاص مميزين. الالتقاء بالأصدقاء والحبيب يساعدك على طرح أفكار لمشاريع جديدة ومختلفة من شأنها أن تزيد طاقتك وحماستك. يجب أن تفكر بجدية في أهدافك طويلة المدى اليوم. ربما لا يتفق معك عدد من الأشخاص ولكن لا تقلق لأن هناك مجموعة أخرى ستتتفق معك في الرأي.

برج الحوت

الأعمال تسيطر على حياتك اليوم وبشكل مكثف. الضغوط تبدأ من الصباح الباكر ولا تتركك حتى ساعة متأخرة لكن الجميل أنك سعيد ولا تبد أي ردود فعل من جهتك كالتذمر كما أن النجاحات ستجعلك أكثر سعادة. في المساء الأوضاع العاطفية لا بأس بها لكنك تفضل الخروج مع الأصدقاء بدلا من حبيبك.