الشناوي: احترمنا الترجي والتأهل للنهائي لم يُحسم بعد

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد حمادي العقربي.

وقال الشناوي في تصريحات بعد اللقاء: كان لدينا احترام كبير لفريق الترجي، والجميع كان في حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع الشناوي كابتن الأهلي: كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس في البطولات الإفريقية، سنحتفل بالفوز اليوم، وبداية من الغد سنبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أحقية الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي، وقال إن التركيز والإصرار على الفوز كانا واضحين خلال شوطي المباراة، حتى نجح اللاعبون في ترجمة هذه السيطرة إلى ثلاثة أهداف.