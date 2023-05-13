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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 29

الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 17
بنهــــا 29 18
دمنهور 26 17
وادي النطرون 28 16
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 17
الزقازيق 29 17
شبين الكوم 29 17
طنطا 28 18
دمياط 25 17
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 30 17
السويس 29 18
العريش 24 16
رفح 23 15
رأس سدر 31 20
نخل 29 14
كاترين 26 09
الطور 31 21
طابا 28 18
شرم الشيخ 32 22
الإسكندرية 23 16
العلمين الجديدة 22 16
مطروح 23 16
السلوم 24 17
سيوة 29 15
رأس غارب 31 21
الغردقة 33 21
سفاجا 34 20
مرسى علم 34 21
شلاتين 32 23
حلايب 30 20
أبو رماد 32 21
رأس حدربة 31 20
الفيوم 30 19
بني سويف 30 18
المنيا 30 17
أسيوط 31 18
سوهاج 33 20
قنا 35 21
الأقصر 36 21
أسوان 38 22
الوادي الجديد 34 21
أبوسمبل 36 22

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