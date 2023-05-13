العثور على طائرة مسيّرة أمريكية في لوجانسك

أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في لوجانسك، عن العثور على طائرة مسيّرة أمريكية الصنع في فناء مبنى سكني في وسط المدينة، يُعتقد أنها سقطت بسبب اصطدامها بمبنى، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي": "عثرنا على طائرة مسيّرة أمريكية الصنع في باحة منزل بالقرب من الساحة المركزية بالمدينة. تحطمت الطائرة بعد سقوطها. وبحسب شهود عيان، سقطت الطائرة بعد اصطدامها بمنزل قبل وقت قصير من الهجوم الصاروخي على المدينة. وجار التحقق من المعلومات".

وفي وقت سابق، سمع دوي انفجارين في مدينة لوغانسك، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق المدينة في منطقة أحد المصانع. وأطلقت القوات الأوكرانية صاروخين مجنحين على لوجانسك، على الأرجح من طراز "جروم" الأوكراني الصنع.

أكد العسكري المتقاعد من الجيش الشعبي لجمهورية لوجانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية قصفت لوجانسك لأول مرة بصواريخ يبلغ مداها 150 كلم.

وقال ماروتشكو لوكالة تاس: "لأول مرة، القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ بمدى يبلغ 150 كم لقصف لوجانسك".