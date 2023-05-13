بوريل يهدد الصين بتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

هدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، الصين بتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات حول موقف بكين من الأزمة في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة لأوكرانيا، لن تتطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل طبيعي إذا لم تدفع الصين روسيا للانسحاب من أوكرانيا".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية: "ندعو الصين.. إلى القيام بدور بناء لتحقيق سلام عادل".

كما أشار بوريل إلى العلاقة التجارية غير المتوازنة مع الصين باعتبارها قضية رئيسية أخرى في العلاقات تحتاج إلى الإصلاح. وقال: "لدينا مشاكل في الأمن الاقتصادي وعلاقاتنا التجارية غير متوازنة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تجنب الاعتماد على الصين في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، قائلا: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للقضاء على المخاطر.. ستستغرق إعادة النظر في علاقتنا الاقتصادية مع الصين وقتا طويلا".

كما أشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل الدعوة للحفاظ على الوضع الراهن في تايوان.

وقال: "نريد الحفاظ على الوضع الراهن وتعزيز خفض التصعيد في مضيق تايوان، وهو أمر مهم للغاية للتجارة العالمية ولنا على وجه الخصوص".

ويذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقشوا يوم الجمعة في ستوكهولم، استراتيجية مشتركة للعلاقات مع الصين. وأعدت وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقريرا خاصا، سيتم استكماله بنتائج المناقشة وعرضه في إحدى القمم المقبلة لقادة الاتحاد.