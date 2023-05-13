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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يصف الوضع على الحدود مع المكسيك بـ"حالة جنون"

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بـ"حالة جنون"، بعد إزالة قيود الصحة العامة الوبائية المفروضة الخاصة بترحيل المهاجرين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار ترامب في رسالة على منصة "تروث سوشيال": "الغزو الهائل عبر حدودنا الجنوبية لم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم، هذا جنون محض!".

ويواصل المهاجرون تدفقا جماعيا إلى الحدود الأمريكية المكسيكية مع إنتهاء قيود المادة 42 للعبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنه في 12 مايو، تم إنهاء وإزالة البند وقيود الصحة العامة الوبائية المفروضة التي بموجبها يمكن لخدمة الحدود الأمريكية ترحيل المهاجرين الذين عبروا الحدود إلى الدولة التي أتوا منها لمنع انتشار الوباء. 

وسيكون الآن من الصعب على السلطات الأمريكية طرد مواطني الدول الأخرى الذين تمكنوا من الوصول إلى الأراضي الأمريكية، لهذا السبب، بدأ عدد كبير من المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى الولايات المتحدة يتجمعون بالقرب من الحدود.

ترامب الحدود مع المكسيك الولايات المتحدة