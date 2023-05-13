الرئيس الأمريكي يناقش مع رئيس الوزراء الإسباني سبل دعم أوكرانيا

التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، برئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، في البيت الأبيض؛ لمناقشة مجموعة من التحديات والاهتمامات المشتركة التي تواجه العلاقات الثنائية علاوة على القضية الأوكرانية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان سبلًا أخرى إضافية لدعم أوكرانيا والجهود المبذولة لتحديد "التكاليف"، والتحديات التي قد تُفرَض على الكرملين.

وفي الوقت نفسه، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في تصريحات صحفية قبل الاجتماع "قدمت إسبانيا قدرًا كبيرًا من المساعدات الأمنية والإنسانية لأوكرانيا".

ومن المقرر أن تتولي أسبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبى فى يوليو المقبل.