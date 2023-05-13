قوات "فاجنر": يفصلنا عن السيطرة الكاملة على باخموت أقل من كيلومترين

أعلن مؤسس قوات "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وأنه لم يتبق سوى أقل من كيلومترين مربعين من المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وقال مؤسس "فاجنر" حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء أمس الجمعة "تقدمت قوات الشركة العسكرية الخاصة فاجنر، مسافة 400 متر، وبلغت المساحة التي تم السيطرة عليها 132 ألف متر مربع".

وأضاف "تبقى أقل من كيلومترين مربعيت في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.