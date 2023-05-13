في ذكرى وفاته.. أسرار من حياة الشرير اللطيف استيفان روستي

بالأمس 12 مايو 1964م، مرت ذكرى وفاة الفنان استيفان روستي، من منا لا يعرف الشرير اللطيف؟ الذي لا تملك نفسك عندما تراه إلا أن تبتسم هو صاحب أشهر إفيهات في السينما المصرية.

من منا لا يعرف الفنان العبقري وأحد علامات السينما المصرية إستيفان روستي، الذي ولد في ١٦ نوفمبر عام ١٨٩١ لأب نمساوي من أسرة أرستقراطية ثرية وأم إيطالية بمصر أثناء عمل والده سفيرا بها واستقر بمصر حيث أن أمه رفضت أن تترك مصر وتعود إلى فيينا فحدث الطلاق و سافرت وعاشت به في الاسكندرية برأس التين.

لم يكمل إستيفان روستي تعليمه نظراً لولعه بالتمثيل منذ صغره ، وعمل فترة بوسطجي ليتكسب عيشه الا انه تم فصله من عمله فور علمهم بعمله في مجال التمثيل.

سافر بعد ذلك الي إيطاليا ليعمل هناك وهناك تعرف على السينما والمسرح الإيطاليين من خلال عمله كمترجم ثم ممثل ثم مساعد مخرج ، وأخذ خبرة أعانته و ساعدته على تحقيق التمييز بعد عودته إلى مصر عام ١٩٢٤ حيث كان يتقن اللغتين الفرنسية والإيطالية.

انتقل للعمل بين الفرق المسرحية بمصر فعمل بفرقة عزيز عيد ثم نجيب الريحاني وأخيرًا يوسف وهبي الذي ترجم لفرقته العديد من الأعمال العالمية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها.

قدم استيفان روستى طوال مشواره الفني حوالي 380 فيلما سينمائيا من تمثيل وإخراج وتأليف، استطاع فيها أن يقدم أداء تمثيلياً فريداً من نوعه لم يقلد فيه أحدا ولم يتمكن أحد من تقليده.

علي الصعيد الشخصي عُرف عن روستي انه خليط بين الرقي الاوروبي والشهامة المصرية الأمر الذي جعله محبوبا بين أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

تزوج مرة واحدة من فتاة إيطالية عام ١٩٣٦ تدعى ماريانا، ورزق بطفلين توفي الأول بعد ولادته بأسابيع والثاني وعمره ٣ سنوات مما ترك جرحاً كبيراً في نفسه لا يندمل.

توفي في ١٢ مايو من عام ١٩٦٤م بعد رحلة مليئة بالعطاء إلا أنه عندما توفي لم يكن يمتلك سوي ٧ جنيهات !! هذا الفنان الذي كان يوماً ملء السمع والبصر.

أشهر الإفيهات

- نشنت يا فالح في فيلم «حبيبي الأسمر» عندما أصابه محمد توفيق برصاصة عن طريق الخطأ.

- اشتغل يا حبيبي اشتغل في فيلم غزل البنات.

- في صحة المفاجآت في فيلم تمر حنه.

- طب ثواني، اتحزم واجيلك فى فيلم سيدة القصر لما دعى فردوس محمد وهي من حى شعبى للرقص تسمحى لي بالرقصة دي فردت ما ترقص هو أنا منعاك فكان ردة الشهير طب ثواني أروح اتحزم واجيلك.