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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بيرسي تاو يكرر عادة إفريقية أمام الترجي في نصف النهائي

بيرسي تاو
بيرسي تاو
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واصل النجم الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي هوايته المفضلة بالتسجيل في شباك الترجي التونسي بعدما سجل، هدفا مبكرا  بعد مرور 8 دقائق من لقاء الفريقين على ملعب رادس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واستلم بيرسي تاو الكرة في الجبهة اليمنى وسدد بشكل مباغت، لتسكن الكرة شباك الحارس صدقي الدبشي، الذي أخفق في التعامل مع التصويبة.

وسجل الجناح الجنوب أفريقي ثالث أهدافه في النسخة الحالية لدوري الأبطال، بعدما هز شباك فريقه الأسبق صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني في مرحلة المجموعات.

وتمكن بيرسي تاو من تكرار عادته بهز الشباك في نصف نهائي دوري الأبطال تحديدا، وهو ما فعله مع صن داونز في نسخة 2016، حين سجل في مرمى زيسكو الزامبي بجولة الإياب.

وسجل تاو هدفين مع الأهلي في نصف نهائي النسخة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري، خلال مباراة الذهاب.

بيرسي تاو الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا