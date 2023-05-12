شاهد| «الباز» يبرز انفراد «البوابة نيوز» حول خطة الحكومة لعبور الأزمة الاقتصادية على قناة النهار

أبرز برنامج “ آخر النهار ”، عبر فضائية “ النهار ”، مساء اليوم الجمعة ، انفراد البوابة نيوز حول خطة الحكومة فى القضاء على أزمة الدولار.

وقال الدكتور محمد الباز، إن الحكومة المصرية تنتقد وتراجع نفسها، وفندت أسباب الأزمة وتحديات الاستثمار في مصر، وقالت كلاما لم يصدر من أشد المعارضين للحكومة.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن تقرير أعدته وزارة التخطيط تكشف فيه تحديات الاستثمار في مصر.

وأشار أنه قد جاء وجاء في التقرير أن أبرز تحديات الاستثمار في مصر، هو عدم الوضوح والاتساق والشفافية في القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وعدم عدالة المنافسة وتراجع دور دور القطاع الخاص، وعدم تحديد أولويات التنمية لتوجيه سياسة الاستثمار تحو خدمة أهداف التنمية، واحتدام المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات وأساليب غير تقليدية، وغياب الحوكمة الرشيدة وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة للدولة.

وفي وقت سابق قد حصلت «البوابة نيوز» على وثيقة حكومية للقضاء نهائيًا على أزمة الدولار من خلال مقترحات لتوفير مصادر جديدة لزيادة النقد الأجنبي.

وتنقسم المقترحات الى جزئين:

أ- توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي:

1- توريق العائدات المستقبلية للذهب لمدة 10 سنوات (20 مليار دولار).

2- إنشاء شركة تحوط بالتوازي مع التوريق برأسمال 5-7 مليار دولار، بالشراكة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلي وبنك مصر، وتقوم الشركة بإبرام عقود الآجلة للعملات الأجنبية، مما يساعد في التغلب على مخاوف المستثمرين من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة المستثمرين الأجانب. سيؤدي إنشاء هذه الشركة إلى زيادة الطلب على الجنيه وتقليل الضغوط على العملة، خاصة إذا رأى المستثمرون زيادة كبيرة في NIR كما هو مقترح من خلال التوريق، إذ توفر تلك العقود clear exit للمستثمرين مما يشجع على عودة الاستثمارات لمصر.



3- تحديد مدى زمني (pipeline) لطرح شركات الدولة بالبورصة والإعلان عن ذلك، مع اتاحة الاستثمار / الاكتتاب فيها للمصريين (في الداخل والخارج) بالعملة الأجنبية ويقترح البدء بالتالي:

- بنك القاهرة

- الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية

- المصرف المتحد

- البنك العربي الإفريقي

- حصة كبيرة من المصرية للاتصالات على الأقل (20%)

- التخارج الجزئي من محطات سيمنس من خلال الصندوق السيادي (مما يعطي الثقة في جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية الى قطاع البنية الأساسية)

- شركات المؤسسة العسكرية التي تم الإعلان عنها (وطنية وصافي)