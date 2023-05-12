وزير خارجية النمسا يبحث في السويد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا

بدأ ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي اليوم الجمعة زيارة إلى السويد تستمر يومين لحضور اجتماع "جمنيتش" لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم - أن المباحثات ستركز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية النمساوي سوف يناقش مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي التعاون في السياسة الأمنية مع أوكرانيا والعلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن الوزير النمساوي تحذيره من تراجع قوة أوروبا في معظم أنحاء إفريقيا وفي بعض أجزاء آسيا وذلك في ضوء آلة الدعاية الروسية الجيدة.