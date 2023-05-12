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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم بدر يحقق ذهبية الرمح فى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية

ابراهيم بدر
ابراهيم بدر
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حقق اللاعب ابراهيم بدر الميدالية الذهبية فى منافسات الرمح  ببطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى تقام  بايطاليا.

وجاء ابراهيم بدر فى المركز الأول برصيد 29,31  ، وفى المركز الثانى جاء  لاعب الصين جينج شيوا  برصيد  25,59 وفي المركز الثالث لاعب البرازيل  بنتيجة 24,76.

وانطلقت البطولة صباح اليوم بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وقائمة اللاعبين تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.
يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة.

ابراهيم بدر لألعاب القوى البارالمبية الميدالية الذهبي احمد محمدي