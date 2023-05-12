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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يفرض تدابير تقييدية ضد ممتلكات الشركات الروسية في أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
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فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حزمة أخرى من العقوبات حيث أدخل تدابير تقييدية ضد ممتلكات الشركات الروسية في أوكرانيا وممتلكات الكيانات الاقتصادية الأوكرانية التابعة لها.

وقال زيلينسكي -في بيان على "تليجرام" وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- لقد وقعت "حزمة عقوبات أخرى اليوم. لقد وقعت مرسوما يفرض إجراءات تقييدية على ممتلكات الشركات الروسية في أوكرانيا وممتلكات الكيانات الاقتصادية الأوكرانية التابعة لها. وفي بعض الأحيان كانت مرافق البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الاستراتيجية الرئيسية تحت سيطرتهم. اليوم نحن نتغلب على هذه المخاطر".

وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على الشركات المرتبطة بفيكتور ميدفيدتشوك وغيرهم من الأفراد والمؤسسين والمديرين والمستفيدين من الشركات الموالية لروسيا الذين يمتلكون أصولا كبيرة داخل أراضي أوكرانيا.

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